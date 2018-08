imago/Michael Trammer Audio: Inforadio | 16.08.2018 | Lisa Steger | Bild: imago/Michael Trammer

rbb-exklusiv | Umstrittene Abschiebung - Abgeschobener Afghane verübte 17 Straftaten in drei Jahren

16.08.18 | 15:11 Uhr

Die Abschiebung dreier Afghanen aus Brandenburg löste teils heftige politische Proteste aus. Nun werden erstmals Details zu den drei Männern bekannt: Nach rbb-Informationen waren zwei verurteilte Straftäter, der dritte war in Frankreich untergetaucht. Von Lisa Steger

Nachdem sich Brandenburg erstmals seit März 2017 wieder an einer umstrittenen Sammelabschiebung nach Afghanistan beteiligt hat, werden nun Details zu den drei abgeschobenen Männern bekannt.



Ein heute 22-Jähriger galt Unterlagen zufolge als "Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutender Rechtsgüter der inneren Sicherheit", wie es in einem Gerichtsbeschluss heißt. Ein anderer der Abgeschobenen war nach rbb-Informationen gerichtsbekannt wegen Diebstahls, Körperverletzung und Drogenhandels. Der dritte, ein heute 21-Jähriger, war nach seiner Ablehnung in Frankreich untergetaucht.

Mit dem Messer gegen Ungläubige

Der inzwischen 22-jährige Mohammad R. hielt die Polizei mehrfach in Atem: Zweimal hat ihn das Amtsgericht Oranienburg verurteilt, im April und im September 2017 - zuletzt zu einem Jahr und drei Monaten Haft als Gesamtstrafe. In den beiden Prozessen ging es um insgesamt 17 Taten. So hatte Mohammad R. in seinem Flüchtlingsheim zwei Mitbewohner mit dem Messer bedroht. Er rief ihnen zu, er schwöre auf den Koran, dass er sie töten werde, wenn sie als Ungläubige das Zimmer verließen. Sie seien unrein und ihr Blut sei zum Vergießen freigegeben. Einem weiteren Mitbewohner hatte er das Nasenbein gebrochen.

Massenmord und Brandstiftung angedroht

Im November 2016 musste Mohammad R. von der Polizei aus dem Landratsamt in Oranienburg eskortiert werden. Daraufhin drohte er, alle 300 Mitarbeiter dort zu töten und das Sozialamt niederzubrennen. In seinem Wohnheim kündigte der Mann darüber hinaus vor mehreren Zeugen an, im Amtsgericht "alle zu erschießen", weil seine Verhandlung verlegt worden war. Zwei Sozialarbeitern im Wohnheim drohte er mit dem Tode. Auch später im Gefängnis kündigte er Morde an, wollte Beamte dort umbringen. Zu einem Termin in der afghanischen Botschaft in Berlin mussten ihn zehn Beamte begleiten, weil er so aggressiv war.

Der Gang durch die Instanzen

Nach den dem rbb vorliegenden Unterlagen war der Afghane im April 2015 in die Bundesrepublik eingereist und hatte im Januar 2016 einen Asylantrag gestellt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte den Antrag im Juni 2016 ab, weil er schon in Bulgarien als Asylbewerber registriert war. Der Abgelehnte klagte daraufhin vor dem Verwaltungsgericht Potsdam und bekam im August 2016 Recht.



Mohammad R. stellte einen neuen Asylantrag, für den diesmal Deutschland zuständig war. Im April 2017 lehnte das BAMF diesen Antrag jedoch ab und forderte den jungen Mann auf, binnen 30 Tagen Deutschland zu verlassen. Zugleich drohte das BAMF mit Abschiebung und mit einem Wiedereinreiseverbot für 30 Monate. Mohammad R. klagte dagegen, doch diesmal verlor er den Prozess. Daraufhin zog er vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und scheiterte erneut.

Auch Dealer aus Cottbus wurde abgeschoben

Der heute 18-jährige Zubair O. aus Kundus, der zweite der drei Abgeschobenen, stand wiederholt vor dem Amtsgericht Cottbus, wo er im Dezember 2017 nach dem Jugendstrafrecht wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels zu 100 Sozialstunden verurteilt worden war. Er sollte zudem die Schule wieder besuchen. Neue Verfahren in diesem Sommer betrafen Diebstahl und gefährliche Körperverletzung. Diese Verfahren wurden gegen Auflagen eingestellt, abermals wiesen die Richter Zubair O. an, die Schule wieder regelmäßig zu besuchen.

Ausreisepflichtig, aber untergetaucht

Über den heute 21-jährigen Karimullah S. aus Khandahar sind schwere Straftaten nicht bekannt, er wurde nur wegen illegaler Einreise verurteilt. Den Unterlagen zufolge kam er am 1. August 2016 nach Deutschland. Das BAMF lehnte seinen Asylantrag ab, weil Bulgarien für ihn zuständig sei. Karimullah S. blieb hier und klagte vor dem Verwaltungsgericht. In der Zwischenzeit war die Frist für eine Rückschiebung nach Bulgarien verstrichen und Deutschland hatte das Verfahren an sich gezogen. Der junge Mann stellte einen zweiten Asylantrag, scheiterte jedoch und die Ablehnung wurde rechtskräftig. Seit März 2017 ist, wie es in den Unterlagen heißt, "die Abschiebungsandrohung vollziehbar".



Karimullah S. durfte Brandenburg nicht verlassen, ohne das bei der Ausländerbehörde zu beantragen. Er tauchte jedoch unter und wurde schließlich in Frankreich von der Polizei festgenommen. Die Franzosen brachten ihn zurück nach Deutschland: am 13. August, einen Tag vor der Sammelabschiebung. Seine Anwältin Myrsini Luisa Laaser hält die Abschiebung für "skandalös", schreibt sie am 15. August auf Facebook - sie sei dagegen vorgegangen. Nach rbb-Informationen hat das Cottbuser Verwaltungsgericht jedoch den Eilantrag einige Stunden vor dem Abflug abgewiesen.

Kritik an Abschiebung

In der Münchner Innenstadt hatten am Dienstagabend mehrere hundert Menschen gegen den Abschiebeflug mit insgesamt 46 Menschen demonstriert. Andrea Johlige, Linken-Abgeordnete im Brandenburger Landtag, war eigens hingefahren und versuchte erfolglos, zu den Betroffenen zu gelangen, wie sie auf Twitter mitteilte. Axel Vogel, Fraktionschef der Grünen im Potsdamer Landtag, sprach von einer "Eskalation" der Asylpolitik. Doris Lemmermeier, die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, verfasste eine Erklärung, die vom durch Diana Golze geführten Sozialministerium herausgegeben wurde – dort ist Lemmermeiers Stelle angesiedelt. "Ich bin schockiert, dass aus dem Land Brandenburg Geflüchtete, die hier Schutz gesucht haben, nach Afghanistan abgeschoben werden", so Lemmermeier. "Die Geflüchteten sind keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung für unsere Gesellschaft." Auf rbb-Nachfrage erklärt Lemmermeier hingegen am heutigen Donnerstag, nach schweren Straftaten sei eine Abschiebung nach Afghanistan "meiner Ansicht nach in Ordnung." So ein Fall sei auch Mohammad R., meint die Integrationsbeauftragte. Sie habe zwar vor dem Abfassen der Pressemitteilung gewusst, wer die drei Männer sind und welche Vorgeschichte sie haben. Eine Pressemitteilung biete aber nicht den Platz, "um in die Details zu gehen".

