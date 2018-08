Radfahrer Berlin Mittwoch, 01.08.2018 | 19:04 Uhr

noch schlimmer ist es doch aber, daß die jetzigen im Roten Rathaus nichts aber auch garnichts an diesem Zustand ändern wollen..!

Ich würde sofort unterschreiben, wenn es nur noch leistungsbezogene Diäten für unsere Volksvertreter gäbe - bin mir dessen bewußt, daß diese Liste sehr schnell voll werden wird..!

Auf der anderen Seite versuche doch mal einen Posten in den Ordnungsämtern zu bekommen um die Leute dort zu unterstützen. Ohne jahrelange Berufserfahrung (woher?) und Abi und Verwaltungskauffrau/mann usw. geht da nichts! Selbst als Politesse mußt du hochgradig geschult und Berufserfahren (?!) sein - ich habe es gerade erfolglos durch...

Und es ist keine Bemühung in Sicht an all diesem Leid etwas zu ändern!