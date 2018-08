Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den mutmaßlichen Betreiber der Internetplattform "Migrantenschreck" Anklage wegen unerlaubten Waffenhandels erhoben. Der 34-jährige Mario R. soll von Mai bis November 2016 von Ungarn aus den illegalen Online-Waffenversandhandel betrieben haben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Zu Preisen zwischen 250 und 750 Euro soll er in rund 200 Fällen Waffen überwiegend an Kunden in Deutschland geliefert haben.