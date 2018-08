Am häufigsten attackiert wurden AfD-Büros: Am Standort Finsterwalde (Elbe-Elster) wurden bei zwei Angriffen eine Fensterscheibe beschädigt beziehungsweise die Eingangstür beschmiert. In Falkensee (Havelland) wurde die Fensterfront beschädigt. Zwei Attacken gab es außerdem auf das Grünen-Büro in Eberswalde (Barnim), und je eine auf Standorte der CDU (Rathenow) und Linke (Luckenwalde). Keine der sieben Taten sei bislang aufgeklärt, hieß es weiter.