Immer weniger Studierende in Berlin und Brandenburg erhalten BAföG. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Demnach wurden im vergangenen Jahr knapp 54.000 Menschen in Berlin unterstützt - im Jahr davor waren es rund 56.600 Studenten. In Brandenburg erhielten rund 21.300 Studierende Bafög - im Vorjahr waren es fast 22.600. Insgesamt stiegen die Ausgaben für die einzelnen Bafög-Empfänger, in Berlin von 2016 auf 2017 durchschnittlich um 34 Euro, in Brandenburg um 29 Euro.

Auch bundesweit gab es 2017 weniger Bafög-Empfänger. 782.000 Menschen erhielten die staatliche Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Laut Statistischem Bundesamt waren das etwa fünf Prozent weniger als 2016.