Die Berliner Polizei sucht händeringend Nachwuchs. Die Arbeit in der Großstadt ist jedoch anstrengend, die Bezahlung mau. Für ihren Vorschlag, EU-weit Stellen auszuschreiben, erntete Polizeipräsidentin Slowik kürzlich Kritik. An ihrer Haltung ändert das jedoch nichts.

Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat ihren Vorschlag verteidigt, auch im EU-Ausland um Personal zu werben. Das sei eine Maßnahme unter vielen, um ausreichend Nachwuchs zu gewinnen, sagte Slowik am Freitag in der rbb-Abendschau. In den kommenden zehn Jahren würden etwa 10.000 Polizisten in den Ruhestand gehen. Diese Stellen müssten neu besetzt werden, so Slowik. Zudem würden zusätzliche Polizisten benötigt, weil die Stadt wachse.