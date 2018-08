dpa/Horst Ossinger Audio: rbb | 30.08.2018 | Ute Schuhmacher | Bild: dpa/Horst Ossinger

Grüne gegen neues Baukonzept - Lompscher will für Wohnungen auch Berliner Wald fällen

30.08.18 | 09:05 Uhr

Straßenbäume und sogar Wald sollen schneller gefällt werden dürfen, wenn dort Wohnungen entstehen - das zumindest ist die Idee von Stadtentwicklungssenatorin Lompscher. Die Grünen im Senat sind wenig angetan.

Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) möchte den Wohnungsbau in der Stadt beschleunigen, indem Bäume schneller gefällt werden dürfen. So steht es in einem "Handlungsprogramm zur Beschelunigung des Wohnungsbaus", das Lompscher ausarbeiten ließ und das dem rbb vorliegt. So will Lompscher auch Waldflächen leichter in Bauland umwandeln können. Für die dann bebaute Berliner Flächen soll es möglich sein, Ausgleichsflächen in Brandenburg zu benennen.

Fällen noch vor der Baugenehmigung

Die Stadtentwicklungssenatorin macht in ihrem Programm insgesamt 30 Vorschläge zur Wohnungsbaubeschleunigung. Punkt 5 lautet: "Baumschutzverordnung ändern und Fäll- vor Baugenehmigung dauerhaft ermöglichen". Danach soll es möglich sein, Bäume noch vor der Baugenehmigung zu fällen. Weil es sonst in der Vegetationsperiode März bis November In Punkt 6 stellt Lompscher fest: "Für die Realisierung von Wohnungsneubau ist mitunter eine Waldumwandlung notwendig." Daher müssten bei der Einstufung "der bestehende Ermessensspielraum" genutzt werden - und beim Ausgleich brauche es "eine größere Flexibilität". Auch den Straßenbäumen will Lompscher an den Kragen, wenn sie dem Dachgeschossausbau im Wege stehen: Hier sollen die Bezirke den Baumrückschnitt vornehmen, damit neue Wohnungen in den oberen Etagen mit Feuerwehr-Drehleitern erreichbar sind.

Außerdem sollen unter anderem Wohnungsbaugenossenschaften bis Jahresende 20 Grundstücke angeboten werden. Am Dienstag will sich der Senat mit dem Neubaukonzept beschäftigen.

Koalitionspartner dagegen

Vehementer Protest kommt von den Grünen: Die Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, lehnt es vor allem ab, mehr Beton zu bauen und Grün zu vernichten. Sie wirft Lompscher vor, sich im Kleinklein zu verlieren. Die Grünen haben angekündigt, das Konzept so nicht akzeptieren zu wollen.



Grüne wollen "Charta für das Stadtgrün"

Die parteilose Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Regine Günther, die für die Grünen im Senat sitzt, hatte erst am Mittwoch vermeldet, dass der Senat eine "Charta für das Berliner Stadtgrün" erstellen will. Damit solle die "grüne Infrastruktur der Stadt langfristig gesichert werden".



"Das Stadtgrün ist für Berlin zentral", teilte Günther mit. "Berlin wird als moderne, lebenswerte Metropole nur bestehen, wenn das Grün in der Stadt und die verschiedenen neuen Herausforderungen wie Flächenkonkurrenzen oder Klimawandel in Einklang gebracht werden." Besonders der heiße Sommer 2018 habe noch einmal den hohen Wert der Grünflächen und Bäume in der Stadt verdeutlicht. Erstellt werden soll die Charta durch Bürger, Experten und Behörden. Günther kündigte eine Online-Beteiligung für den Oktober an. "Am Ende des Dialogs soll eine dauerhafte Selbstverpflichtung des Landes Berlins für den Umgang mit dem Stadtgrün stehen."