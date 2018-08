Berlins Opferschutzbeauftragter Roland Weber hat eine verbesserte Praxis im Opferschutz gefordert. Dafür gebe es bereits Gesetze - die müssten nur angewendet werden, heißt es in dem Jahresbericht, den Weber am Mittwoch in Berlin vorstellt und der dem rbb vorab vorliegt.

So sei es beispielsweise gesetzlich möglich, missbrauchte Kinder per Video zu vernehmen, um sie nicht häufiger befragen zu müssen und dadurch immer wieder neu zu traumatisieren. "In der Praxis muss ich feststellen, dass dieses Instrument kaum genutzt wird, heute so wenig wie vor fünf Jahren", sagte Weber dem rbb. Es habe keinen Sinn, wenn der Gesetzgeber immer neue Möglichkeiten des Opferschutzes theoretisch schaffe, die aber in der Praxis nicht angewendet würden.