Einen neuen Personalausweis in Kreuzberg beantragen? In sechs Wochen bitte! Berlinerinnen und Berliner müssen teiweise immer noch lange warten, bis sie einen Termin beim Bürgeramt bekommen. Aber es sei schon besser geworden, heißt es vom Senat.

Bei den Berliner Bürgerämtern dauert es zum Teil immer noch wochenlang, bevor man einen Termin erhält. So bekommt man beispielsweise beim Bürgeramt Kreuzberg bei der Online-Buchung erst in sechs Wochen einen Termin, um einen Personalausweis zu beantragen. Auch im Bürgeramt Wedding sind erst im September wieder Termine frei.

Sabine Smentek (SPD), Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik in der Innenverwaltung, zeigte sich im rbb dennoch zuversichtlich, das Versprechen der Koalition einlösen zu können, dass Bürger noch im Laufe des Jahres innerhalb von 14 Tagen ihr Anliegen erledigen können: "Ja, wir schaffen das. Wenn man morgens ins Servicekonto reinguckt, hat man eine größere Chance, weil da immer wieder neue Termine eingestellt werden", sagte sie am Donnerstag in der Abendschau. "Wir bitten die Berlinerinnen und Berliner herzlich, dass sie, wenn sie den Termin, den sie gebucht haben, nicht brauchen, ihn auch absagen."

Laut Senatsverwaltung können aktuell bei den 40 Bürgerämtern feste Termine innerhalb von zwei Wochen in 85 Prozent der Fälle angeboten werden. Die Situation habe sich also bereits gebessert, so Smentek.