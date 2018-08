Bild: dpa/Grimm

Zahlen für Berlin und Brandenburg - Jugendliche haben ein besonders hohes Armutsrisiko

23.08.18 | 18:14 Uhr

Wie wenig muss man verdienen, um von Armut bedroht zu sein? In Berlin waren es 2017 genau 967 Euro, in Brandenburg 959 Euro im Monat. Immer mehr Menschen leben an dieser Grenze oder darunter. Laut Statistik sind vor allem junge Menschen betroffen.

In Berlin ist die Armutsgefährdung weiter gestiegen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte, waren im vergangenen Jahr 17,4 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger von Armut bedroht. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 0,8 Prozentpunkte, gegenüber 2014 sogar ein Anstieg um 3,3 Prozentpunkte. In Brandenburg zeige sich dagegen eine leicht gegenläufige Entwicklung, so die Statistiker. Dort liefen 13,1 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger Gefahr, in die Armut abzurutschen. Im Vorjahr waren es noch 13,4 Prozent, ebenso wie 2014. Hergeleitet wurden die neuen Zahlen aus dem aktuellen Mikrozensus - einer jährlich durchgeführten Befragung von einem Prozent aller bundesdeutschen Haushalte.



Leben in Berlin mit weniger als 967 Euro im Monat

Den Angaben zufolge war eine einzelne Person von Armut gefährdet, wenn sie in Berlin im Jahr 2017 weniger als 967 Euro zur Verfügung hatte. In Brandenburg lag die Schwelle bei 959 Euro. Die Berechnungen basieren dabei auf dem "mittleren verfügbaren bedarfsgewichteten Pro-Kopf-Einkommen" im jeweiligen Bundesland - wobei eine mehrköpfige Familie im Vergleich zu Singles immer Einspareffekte erzielen wird, zum Beispiel beim Einkauf größerer Mengen von Lebensmitteln. Die Mehrausgaben allein lebender Personen sind bei der Berechnung daher bereits berücksichtigt.

Fast ein Drittel aller jungen Berliner ist von Armut bedroht

Vor allem die Armutsgefährdung junger Menschen ist weiter gestiegen. In der Hauptstadt waren im vergangenen Jahre 31,8 Prozent der 18- bis 25-Jährigen von Armut bedroht; in Brandenburg waren es 22,5 Prozent. Damit seien fast ein Drittel der Berliner und ein Viertel der Brandenburger im Ausbildungsalter armutsgefährdet. Die Quote in Berlin stieg dabei bereits zum vierten Mal in Folge an. Die Erhebung für diese Altersgruppe ist allerdings umstritten - denn sie erfasst auch die zahlreichen jungen Menschen, die in Berlin und Brandenburg studieren und aufgrund eines niedrigeren Lebensstandards vorübergehend auch mit weniger Geld auskommen.

Auch ältere Menschen sind zunehmend armutsgefährdet

Menschen im Rentenalter in beiden Bundesländern sind zwar im Vergleich zu den Jugendlichern weniger stark von Armut bedroht - allerdings wächst der Anteil der Armutsgefährdeten auch hier. In Berlin stieg die Quote innerhalb von vier Jahren von 6,7 Prozent auf 11,2 Prozent - das ist mehr als eine Verdopplung. In Brandenburg waren rund neun Prozent der über 65-Jährigen von Armut bedroht, gegenüber 8,2 Prozent im Jahr 2014.

Senat kritisiert prekäre Arbeitsverhältnisse

Bei ihrem Regierungsantritt im Herbst 2016 hatte die rot-rot-grüne Koalition in Berlin unter anderem auch der Armut den Kampf angesagt. Zwar wurden konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel Sozialticket und BerlinPass auch umgesetzt, an den steigenden Einkommensunterschieden hat sich dadurch aber nichts geändert. Um nicht in Armut abzurutschen, sei für junge Menschen vor allem eine qualifizierte Ausbildung wichtig, hieß es am Donnerstag in der Senatssozialverwaltung: "Es ist immer noch so, dass Betriebe zu wenig Ausbildungsplätze anbieten", sagte Regina Kneiding, Sprecherin von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke), in einer ersten Stellungnahme. Außerdem beobachte man mit Sorge die Zunahme von befristeten und prekären Arbeitsverhältnissen.



Relative Armut weist auf Einkommensunterschiede hin

Während sich Sozialleistungen, wie zum Beispiel Hartz IV, am realen Bedarf orientieren, den eine Person hat, beispielsweise für Lebensmittel, Körperpflege und andere Güter, beruht die Ermittlung des Armutsrisikos auf dem Konzept der sogenannten relativen Armut. Dabei werden 60 Prozent des Pro-Kopf-Einkommens zugrunde gelegt, das in der jeweiligen Region im Durchschnitt erzielt wird - nach Abzug von Sozialabgaben und Steuern. Wenn diese Armutsquote steigt, ist das also immer auch ein Zeichen für wachsende Einkommensunterschiede. Zum Vergleich: Im Hartz-IV-Bezug liegt der Bedarf eines Erwachsenen derzeit bei 416 Euro pro Monat - ohne Kosten für den Wohnraum.

