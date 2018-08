Die Jugendämter in Berlins Bezirken klagen über Arbeitsüberlastung. In der rbb-"Abendschau" forderte der Jugendstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Gordon Lemm (SPD), eine Begrenzung der Fälle auf 65 Familien pro Mitarbeiter.

In der Realität seien in den Jugendämtern bis zu 80, manchmal sogar 100 Fälle von einem Mitarbeiter zu betreuen. Die Folge: "Man kann sich nicht mehr richtig und intensiv um die Familien kümmern." An der Befürchtung, dass dann viele Fälle unbearbeitet blieben, dürfe eine Fallbegrenzung nicht scheitern. Dafür brauche es eine kluge Lösung, so Lemm.

Zugleich müsse eine Lösung gefunden werden, damit genügend Personal zur Verfügung stehe. In Berlin seien in den letzten Jahren zwar mehr Stellen geschaffen worden, das Problem sei aber, dass diese nicht besetzt würden. Laut Lemm seien 140 Stellen unbesetzt. Es sei ein Schritt, Stellen zu schaffen, aber der zweite müsse sein, "die Rahmenbedingungen so attraktiv zu machen, dass die Kollegen auch ankommen, damit man den Familien besser helfen kann", so Lemm weiter.

Zudem forderte er eine höhere Wertschätzung. "Die beste Anerkennung ist eine Bezahlung." Die Mitarbeiter verdienen derzeit eine Eingruppierung Stufe 9. "Das ist quasi mittlerer gehobener Dienst. Es gibt Bundesministerien, da verdienen Sacharbeiter mehr Geld."