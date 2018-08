Lehrermangel, marode Schulen und fehlende Kitaplätze beherrschen die Bildungsdebatte in Berlin. Immerhin konnte der rot-rot-grüne Senat einige seiner Koalitionsversprechen einlösen, doch noch immer fehlen tausende Kitaplätze und Lehrer. Von Sebastian Schöbel

Spaß haben, spielen, mit anderen Kindern zusammen sein und gleichzeitig schon möglichst viel lernen: Für die Kleinsten ist die Kita viel mehr als nur der Ort, an dem sie unter Aufsicht die Arbeitszeit ihrer Eltern absitzen. Damit möglichst viele Kinder davon profitieren, hat Rot-Rot-Grün (R2G) versprochen, die Bedarfsprüfung fur einen Kita-Platz überflüssig zu machen.

Kitaplätze in Berlin - verzweifelt gesucht!

Dieses Versprechen hat R2G gehalten: Seit dem 1. August erhält jedes Kind zum ersten Geburtsag einen "Willkommensgutschein" fur sieben Stunden Betreuung am Tag - egal, ob die Eltern Arbeit haben oder nicht. Es sei gut, dass sich Eltern somit die Bildungseinrichtung für ihr Kind aussuchen könnten, sagte Tom Erdmann, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rbb24 - und die Ämter nicht mehr den Türsteher für die Kitas spielen. Problematisch könne aber sein, dass dadurch der Personalbedarf in den Berliner Behörden steigt.

Und genau dieses Problem bleibt ungelöst. Geschätzt 3.000 Kitaplätze fehlen in Berlin - vor allem, weil das Land nicht genug Erzieherinnen und Erzieher findet. Auch eine Frage der Bezahlung - und zwar nicht nur in den Kitas, sondern auch in den Grundschulen. Deswegen hat Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag versprochen, "die Bezahlung der Grundschullehrkräfte schrittweise anzuheben".

Auch dieses Versprechen hat R2G gehalten: Ab dem kommenden Jahr werden sie ihren Kollegen am Gymnasum gleichgestellt und bekommen 500 Euro mehr. Der Berliner Elternsprecher Norman Heise begrüßt diese Entscheidung. Es sei ein "wichtiger Schritt, die Lehrkräfte angemessen zu bezahlen", sagte Heise rbb|24. Damit würden die unterschiedliche Bezahlung im Vergleich zu anderen Bundesländern "weitgehend" aufgehoben.