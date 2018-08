Polizei rätselt weiter wegen der Puppe am Baukran

Aktion am Berliner Hermannplatz

Am Sonntagmorgen bot sich Spaziergängern am Neuköllner Hermannplatz ein makabres Schauspiel: Eine menschliche Gestalt hing an einem Baukran. Dass es eine Puppe war, wurde erst später klar. Nun hat sich eine Zeugin gemeldet.