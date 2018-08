Bild: imago/Christian Mang

Rudolf-Heß-Aufmärsche am Samstag - Neonazis marschieren auch durch Berliner Osten

17.08.18 | 16:13 Uhr

Seit Tagen wird über den rechten Aufmarsch in Berlin-Spandau zum Gedenken an den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß debattiert. Doch nun ist eine ebenso große Kundgebung in Friedrichshain und Lichtenberg angemeldet worden.

Neonazis haben neben der seit Tagen diskutierten Demonstration in Berlin-Spandau einen weiteren Aufmarsch für Samstag im Osten der Hauptstadt angemeldet. Der zweite Aufzug sei demnach für 14.00 Uhr am Platz der Vereinten Nationen vorgesehen und solle von Friedrichshain nach Lichtenberg ziehen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Neonazis, die sich wegen des 31. Todestages des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß versammeln, wollen über die Landsberger Allee, die Möllendorfstraße und die Frankfurter Allee zum S-Bahnhof Lichtenberg laufen. Angemeldet sind wie in Spandau 500 Teilnehmer.



5.000 Teilnehmer wollen gegen den Neonazi-Aufmarsch protestieren

Zu den mehr als zehn Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in verschiedenen Stadtteilen seien insgesamt über 5.000 Teilnehmer angemeldet, so eine Polizeisprecherin - also weitaus mehr als die zu den zwei Aufmärschen angemeldeten der rechten Szene.



Senat konnte Aufmärsche nicht verbieten

Verbieten konnte der Senat die beiden Neonazi-Aufmärsche nicht. Indes haben Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) am Donnerstag zur Teilnahme an den zahlreichen Gegenprotesten aufgerufen. Es sei wichtig, für eine "Gesellschaft ohne Hass und Hetze Gesicht" zu zeigen, betonte Giffey, die frühere Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln. "Berlin ist eine freie, tolerante und weltoffene Metropole", erklärte Müller: "Wir werden keinen Angriff gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen und Anderslebenden dulden."

Kirchen protestieren "gegen rassistische Stimmungsmache"

Zu den Protesten gegen Rechts rufen neben Parteien auch Gewerkschaften, Initiativen und die Kirchen auf. "Wir wollen die rassistische Stimmungsmache nicht hinnehmen", heißt es dazu in einem ökumenischen Aufruf von evangelischer und katholischer Kirche. An einer Kundgebung des Bündnisses für ein weltoffenes und tolerantes Berlin in Spandau wollen der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, sowie Lala Süsskind vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus und die Vorstandssprecherin des Türkischen Bundes, Ayse Demir, teilnehmen. Die Gegendemonstranten wollen sich mit ihrem Protest zunächst auf Spandau konzentrieren. Wegen des Ortes und der Symbolik gehe man schon davon aus, dass sich die Neonazis zunächst in Spandau versammeln, sagte ein Sprecher des Bündnisses gegen Rechts. Dort konnten die Neonazis ihren Wunsch, nahe dem Ort des früheren Gefängnisses zu demonstrieren, nicht durchsetzen. Die Versammlungsbehörde der Polizei bestimmte eine Strecke, die weiter westlich auf der Schmidt-Knobelsdorf-Straße in Höhe der Sotzmannstraße startet und sich dann immer weiter von dem Ort entfernt. Begründet wurde das unter anderem mit einer früher angemeldeten Gegendemonstration, die ebenfalls dort stattfinden soll und zu der deutlich mehr Teilnehmer erwartet werden.

Heß, der bis zu seinem Tode 1987 im Kriegsverbrechergefängnis der Alliierten in Berlin-Spandau inhaftiert war, tötete sich am 17. August 1987 im Alter von 93 Jahren selbst. Das Gefängnis wurde danach abgerissen. Rund um den 17. August gab es immer wieder Aufmärsche von Neonazis. Zum Teil wurden sie verboten.