Muth Berlin Treptow Dienstag, 07.08.2018 | 08:19 Uhr

Ja Hitzefrei ist keine Lösung, aber bei 36 Grad Celsius morgens um 8 Uhr im Büro (innenliegende Jalousien, Lamellen Vorhang zu) zu arbeiten ist wohl auch kein Zuckerschlecken!



Und die Aussage, Hitzefrei auf Lasten der Steuerzahler ist wohl auch nicht korrekt! Steuern zahlt auch der kleine Sachbearbeiter!



Die Konzentration nimmt extrem ab!



Dann sollte die Berliner Verwaltung vielleicht endlich mal Maßnahmen ergreifen, die ein Arbeiten möglich machen!





Und wenn sich schon ein Einzelner Gedanken macht um die Steuergelder, was ist mit dem Licht? In den Behörden brennt ständig das Licht, egal ob es in den Treppenhäuser ist oder die Außenbeleuchtung. Und es gibt keinen Lichtschalter.



Darüber sollte vielleicht auch mal nachgedacht werden!