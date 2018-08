Berlin will Begabtenförderung neu aufstellen

Mit jährlich zwei Millionen Euro will Berlins Bildungssenatorin Scheeres (SPD) die Förderung besonders begabter Kinder künftig neu aufstellen. Von dem Geld soll eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden, kündigte Scheeres am Mittwoch an. Außerdem sollen Lehrer fortgebildet und Schulen gefördert werden, die Angebote für besonders begabte Schüler bieten. Nicht nur im Sport oder Naturwissenschaften, sondern auch für Kinder, die künstlerisch oder handwerklich begabt sind.