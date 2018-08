"Meine Kräfte reichen nicht aus." Mit diesen Worten hat Doris Unzeitig, die Leiterin der Schöneberger Spreewald-Grundschule, nun ihren Job gekündigt. Sie schaffe es einfach nicht, "eine nachhaltige Änderung der Arbeitsbedingungen der Lehrer und der Lernbedingungen der Schüler zu bewirken", sagte sie dem Tagesspiegel . Dabei zählte Unzeitig zu den Kämpfernaturen in der Berliner Bildungslandschaft, hatte sie doch durchgesetzt, dass an ihrer Grundschule ein Wachschutz engagiert wird, nachdem es wiederholt zu Problemen – unter anderem mit Eltern – gekommen war.

Die überwiegende Zahl der Stellen ist bereits ausgeschrieben, kann aber offenbar nicht ohne Weiteres besetzt werden. Denn zum Teil dauert die Suche schon mehrere Jahre. Die Rudolf-Wissell-Grundschule in Mitte zum Beispiel sucht seit dem 15. Februar 2016 einen Schulleiter oder eine Schulleiterin. Die Schmetterlings-Grundschule in Lichtenberg braucht sogar schon seit dem 1. August 2015 eine neue Schulleitung. Und besonders schwierig scheint die Suche an der Prignitz-Schule zu sein: Die Sonderschule in Tempelhof-Schöneberg braucht seit 1. Februar 2014 einen neuen Direktor.

16 der offenen Stellen wurden erst zum 1. August dieses Jahres frei, der Rest ist schon deutlich länger vakant.

"Schulleiter in Berlin zu sein, ist aufgrund der Arbeitsbelastung eine undankbare Aufgabe", sagt der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Frank Kerker, der die Anfrage an den Senat gestellt hatte. "Dies führt dazu, dass viele gut Qualifizierte oft vor der Übernahme dieses Amtes zurückschrecken."



Die AfD fordert, Schulleiter durch Verwaltungskräfte zu unterstützen – ähnlich wie es FDP und CDU zuvor bereits für Berlins Kindertagesstätten gefordert hatten, ebenfalls um das Personal dort zu entlasten. Außerdem solle es mehr Weiterbildungsangebote für Schulleiter geben, die "neben dem Themenbereich Verwaltung auch 'Leadership' umfassen". Training in Führungsaufgaben also – wobei Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter bereits eine Zusatzausbildung am Landesinstitut für Schule und Medien erhalten. Auch im Bereich Verwaltung, Schulentwicklung und Selbstmanagement werden sie zusätzlich geschult.