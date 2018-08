Stimmen Sie ab!

Soll in Berlin Wald für den Wohnungsbau gefällt werden?

Damit die in Berlin dringend benötigten Wohnungen gebaut werden können, will Berlins Stadtentwicklungssenatorin, dass Waldflächen leichter in Bauflächen umgewandelt werden können. Ausgleichsgrundstücke sollen dann in Brandenburg liegen. Eine gute Idee?