Bild: dpa

Rudolf-Heß-Aufmärsche am Samstag - Berlins Regierungschef ruft zu Protesten gegen Neonazis auf

16.08.18 | 20:12

Verbieten konnte der Senat die beiden Neonazi-Aufmärsche zum 31. Todestag des NS-Kriegsverbrechers Rudolf Heß am Samstag in Berlin nicht. Indes haben Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) am Donnerstag zur Teilnahme an den zahlreichen Gegenprotesten aufgerufen.

Es sei wichtig, für eine "Gesellschaft ohne Hass und Hetze Gesicht" zu zeigen, betonte Giffey, die frühere Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln. "Berlin ist eine freie, tolerante und weltoffene Metropole", erklärte Müller: "Wir werden keinen Angriff gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen und Anderslebenden dulden."

Kirchen protestieren "gegen rassistische Stimmungsmache"

Zu den Protesten gegen Rechts rufen auch die Kirchen auf. "Wir wollen die rassistische Stimmungsmache nicht hinnehmen", heißt es dazu in einem ökumenischen Aufruf von evangelischer und katholischer Kirche. An einer Kundgebung des Bündnisses für ein weltoffenes und tolerantes Berlin in Spandau wollen der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, und Lala Süsskind vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus teilnehmen.



"Ein Verbot wäre mir sehr sympathisch gewesen"

5000 Teilnehmer wollen gegen den Neonazi-Aufmarsch protestieren

Zu den mehr als zehn Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in verschiedenen Stadtteilen seien insgesamt über 5.000 Teilnehmer angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zu den Neonazi-Aufmärschen in Spandau und zum Bahnhof Lichtenberg werden demnach jeweils 500 Anhänger der rechten Szene erwartet.



Heß, der bis zu seinem Tode 1987 im Kriegsverbrechergefängnis der Alliierten in Berlin-Spandau inhaftiert war, tötete sich am 17. August 1987 im Alter von 93 Jahren selbst. Das Gefängnis wurde danach abgerissen. Rund um den 17. August gab es immer wieder Aufmärsche von Neonazis. Zum Teil wurden sie verboten.