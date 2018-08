Für etwa 359.000 Kinder und Jugendliche beginnt in der kommenden Woche in Berlin die Schule. Das sind 8.000 mehr, als noch im vergangenen Schuljahr. Schon damals gab es einen Zuwachs um 6.500 Schüler im Vergleich zum Vorjahr. Auch an den Berufsschulen steigt die Zahl der Schüler, die Kindertagesstätten sind sowieso voll. Seit 2011 ist Sandra Scheeres (SPD) Berliner Bildungssenatorin. Den steigenden Schülerzahlen begegnet Scheeres, indem sie mehr als 2.700 neue Lehrer einstellt. Aber nur 1.004 von ihnen haben tatsächlich ein Lehramtsstudium absolviert. In der rbb Abendschau erklärte sie am Donnerstag, wie die Integration der ürbigen Lehrerkräfte gelingen soll.

Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sorgen machen. Viel problematischer wäre es gewesen, wenn wir eine Lücke gehabt hätten. Dann hätten wir bestimmte Angebote, zum Beispiel die Inklusion oder kleinere Klassen, nicht so umsetzen können, wie wir das gewünscht hatten. Es war ein richtiger Schritt, dass wir die Stellen haben. Aber es ist wichtig: Das sind Lehrkräfte, die schon an der Schule sind, wir qualifizieren die und wir achten darauf, weil wir auch ein Qualitätspaket erarbeitet haben. Wir werden mit den Schulen Schulverträge abschließen, wo wir uns ganz genau die qualitativen Bereiche anschauen, um mit den Schulleitungen zu vereinbaren: Wo setzt man an? Was kann man verbessern? Wo kann man noch fortbilden?

Sandra Scheeres: Ja, 1.700 Lehrkräfte haben wir eingestellt. Das ist uns ja gelungen. Wir hatten große Sorge, dass wir eine Lücke haben. Ja, ein Teil Lehrkräfte, die jetzt schon an den Schulen arbeiten und Vertretungsunterricht leisten, sind eingestellt worden. Das sind die Lehrer ohne volle Lehrbefähigung. Hier bauen wir gerade eine Qualifizierungssystem auf, ähnlich wie wir das bei den Quereinsteigern machen. Natürlich geht es darum, dann auch im Nachmittagsbereich oder in den Ferien sich zu qualifizieren. Das gehört eben dazu.

Die wichtigsten Jahre sind in der Grundschule. Da entscheidet sich, wie eine Lernkarriere erfolgt. Ob man Schule toll findet oder eben nicht gut. Und deshalb die Frage: Wie viele dieser 900 LovLs - dieser Lehrer ohne volle Lehrbefähigung - kommen an den Grundschulen zum Einsatz?

An den Grundschulen sind es über 400.

Das ist beachtlich.

Ja, das ist eine große Gruppe. Weil wir hier auch in der ganzen Bundesrepublik im Grundschullehramt ein großes Problem haben und einfach ausgebildete Lehrkräfte fehlen. Wir haben hier in Berlin die Kapazitäten an den Hochschulen ausgeweitet. Und viele Länder müssen nachziehen, damit wir diese Situation an den Grundschulen in den Griff kriegen. Einzelne Bundesländer konnten gar nicht ihre Lehrerstellen besetzen.

Aber bei all dem und bei so einer großen Anzahl: Wenn diese Lehrer an den Grundschulen zum Einsatz kommen, entsteht da nicht auch so ein bisschen der Eindruck, dass das Lehrerstudium an sich völlig überbewertet wäre? Dass jeder praktisch in einer Art von Crash-Kurs diese Aufgabe erledigen kann?

Also für mich ist ganz klar: Wir setzen zuerst auf ausgebildete Lehrkräfte. Deswegen gibt es ja das Studium. Aber wir müssen uns eben auch Alternativen überlegen, wie wir Lehrkräfte zusätzlich ausbilden und qualifizieren können. Deswegen der Quereinstieg. Das sind Menschen, die ein Studium absolviert haben, Berufserfahrung mit an die Schule bringen und auch das Schulleben sozusagen beleben.

Der Archeologe unterrichtet dann also Geschichte?

Nein, die Naturwissenschaftlerin, der IT-ler unterrichtet in der Schule. Aber klar ist, dass man sie natürlich im Bereich der Pädagogik unterstützen muss. Und das tun wir auch, indem wir ihnen Mentoren an die Seite stellen und ein Programm aufgelegt haben, damit sie auch in den Ferien zusätzliche Angebote haben. Und sie sind 18 Monate in der Ausbildung mit den Referendaren im Berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst und da legen sie eine Staatsprüfung ab. Dann sind sie Lehrer.