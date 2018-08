Im Bundesvergleich immer noch schwach, aber nicht mehr Letzter: So lautet das Urteil einer Studie über den Bildungsstandort Berlin, der sich gebessert hat. Brandenburg war bislang nicht ganz so schwach, fiel aber dieser neuen Studie zufolge nun auch noch ab.

Als Stärken des Berliner Bildungssystems weist die Studie aus, dass etwa Professoren an Berliner Hochschulen sehr viele Drittmittel einwerben würden und mit diesen zusätzlichen Geldern in hohem Maß zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses beitrügen. Auch werde hier an den Schulen die Verbindung zwischen Lehrern und Schülern sehr gut gefördert, u.a. auch durch ein sehr umfängliches Angebot von Ganztagsangeboten.

Besonders die Handlungsfelder Integration, Zeiteffizienz und berufliche Bildung sind nach Einschätzung der Autoren der Studie klare Schwächen des Berliner Bildungssystems, schließlich verlasse ein sehr hoher Anteil ausländischer Schüler die Schule ohne Abschluss. Auch sei im Berliner Bildungssystem sehr deutlich, dass sich hier die soziale Herkunft besonders stark auf das Bildungsergebnis auswirke. Gravierend sei in Berlin zudem, dass sehr viele Ausbildungsverträge vorzeitig abgebrochen werden. Auch sei in Berlin das Ausbildungsstellenangebot im Bundesvergleich gering und der Anteil unversorgter Jugendlicher liege hier relativ hoch. Und: Gemessen an den Bemühungen in den anderen Bundesländern nehmen in Berlin die wenigsten Erwachsenen an Fortbildungen teil.