Zum Antikriegstag am 1. September hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum Engagement gegen Rechtsextremismus aufgerufen und an das Leid der Opfer erinnert. Es sei wichtig, "energisch für den Frieden und gegen Hass einzutreten", erklärte Woidke am Donnerstag in Potsdam. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. Daran wird seit 1957 auf Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit dem Antikriegstag erinnert.