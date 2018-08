Sebastian T. Berlin Dienstag, 28.08.2018 | 10:10 Uhr

Mal abgesehen davon, dass ich üblicherweise für Politiker der Linkspartei nichts übrig habe, muss ich in diesem Fall sagen, dass ich das schon ein wenig schade finde. Sie war immer authentisch und ich habe ihr abgenommen, dass sie echt was bewegen will, zum Beispiel für Familien und Müttern mit Kindern. Man muss sich fragen, wie weit politische Verantwortung gehen kann. Wenn ein privates Unternehmen in sträflicher Weise mit dem Leben von Menschen spielt, weil es wissentlich unwirksame Medikamente in Verkehr bringt, dann wüsste ich nicht, wie eine Ministerin sowas hätte verhindern können. Auch die Aufsichtsbehörden können nicht 100 Prozent aller Medikamente prüfen. Letztendlich könnte jeder Apotheker und jede Apothekerin Schindluder mit Arzneimitteln treiben. Da ist mir die Linie vom Verursacher bzw. Täter bis zur Ministerin doch ein wenig zu lang...