Brandenburg will den Schienennahverkehr im Land bis 2022 mit neuen Linien und mehr Zügen ausbauen und zugleich die Qualität und die Barrierefreiheit verbessern. Das geht aus dem Landesnahverkehrsplan hervor, den Infrastrukturministerin Kathrin Schneider am Donnerstag in Potsdam vorgestellt hat.

"Die Zeit der Abbestellungen ist vorbei", sagte Schneider. Der Landesnahverkehrsplan stelle die Weichen für 10 Millionen mehr Zugkilometer in den kommenden zehn Jahren dazu mehr Züge und bessere Infrastruktur.

Die hochfrequentierten Linien wie der RE2 aus Berlin Richtung Nauen sollen kurzfristig verstärkt werden, auf der Linie des RE1 zwischen Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel soll es ab Dezember 2022 Entlastung geben.

Verschlechtern wird sich die Situation allerdings in Wustermark. Wegen einer neuen Linienführung wird der Bahnhof ab 2022 nicht mehr von der Linie RB21 angefahren.