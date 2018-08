Nach dem Rücktritt von Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) am Dienstag sind gleich zwei Minister-Posten in Brandenburg vakant. Erst vorige Woche war Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) aus familiären Gründen zurückgetreten.

Spätestens bei der nächsten Sitzung des Potsdamer Landtags sollen sie vereidigt werden, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Gespräch mit dem rbb: "Das ist dann ohnehin der Tag des Amtsantrittes. Der zeitliche Druck ist also nicht so groß. Wir könnten sie heute benennen, aber arbeiten dürfen sie erst ab dem 19. September."

Doch die Diskussionen über geeignete Kandidaten dürften den Politbetrieb in Brandenburg weiter lähmen und die Regierung weiter anzählen. Deshalb will die Linkspartei in Brandenburg bereits am Freitagabend über die Nachfolge der zurückgetretenen Gesundheitsministerin beraten. Ob es dann zu einer Entscheidung komme, sei aber noch unklar, sagte Landesschatzmeister Ronny Kretschmer am Mittwoch. Man nehme sich die Zeit, die man brauche.