Über den Lunapharm-Skandal beraten am Dienstag die Brandenburger Landesregierung und der Gesundheitsausschuss. Gesundheitsministerin Golze hofft, dass der Abschlussbericht der "Task Force" sie entlastet. Die Opposition fordert ihren Rücktritt.

UPDATE: Der Rücktritt von Brandenburgs Gesundheitsministerin Golze (Linke) steht nach Recherchen von Antenne Brandenburg unmittelbar bevor. Zur Stunde beraten die Mitglieder der Linksfraktion die Schlussfolgerungen der Expertenkommission im Krebsmedikamentenskandal. Am Mittag soll es eine Pressekonferenz im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie geben. Offenbar hat der Bericht der "Taskforce" Kommunikationsmängel in der Medikamentenaufsicht, die dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, ergeben.

Im Skandal um den Brandenburger Arzneimittelhändler Lunapharm schlägt für Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) am Dienstag die Stunde der Wahrheit. Landesregierung und Gesundheitsausschuss beraten erneut über das weitere Vorgehen. Dabei will Golze auch den Abschlussbericht präsentieren, den die von ihr eingesetzte Expertenkommission, die sogenannte "Task Force", erarbeitet hat.

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke wird wohl nicht ewig an Golze festhalten. Vielmehr hat der Regierungschef und Landesvorsitzende der Brandenburger SPD das Schicksal seiner Gesundheitsministerin vom Abschlussbericht der "Task Force" abhängig gemacht, der um 13 Uhr im Kabinett behandelt werden soll. Zwei Stunden später tagt dann der Gesundheitsausschuss.

Mit Spannung wird erwartet, ob die Linken-Politikerin weiter im Amt bleiben wird oder ob sie am Ende doch noch die politische Verantwortung für das "Behördenversagen" übernimmt, von dem sie selbst gesprochen hat. In den vergangenen Wochen hatten Bündnis90/Die Grünen und die CDU bereits zweimal den Gesundheitsausschuss einberufen, doch Golze blieb viele Antworten schuldig. Die AfD fordert offen ihren Rücktritt.

Dabei wird es um die Frage gehen, warum die brandenburgische Arzneimittelaufsicht nicht ausreichend reagiert hat, als es erste Hinweise auftauchten, dass Lunapharm angeblich mit in Griechenland gestohlenen Medikamenten gehandelt hat. Kurz nach der Aufdeckung des Skandals durch das ARD-Magazin "Kontraste" hatte Golze Lunapharm die Betriebserlaubnis entzogen und eine sogenannte Task Force eingerichtet.

Die CDU wirft Golze inzwischen ein systematisches Versagen vor. Wie aus den Akten des Ministeriums hervorgehe, habe es spätestens Anfang 2017 erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit von Lunapharm gegeben, sagte der Abgeordnete Raik Nowka dem rbb am Montag. Eine Ebene sei dabei die pharmazeutisch-technische, auf der geklärt werden müsse, inwieweit sich Patienten noch sicher fühlen könnten, sagte Nowka der rbb-Abenschau - dies sei die Aufgabe der "Task Force". "Womit wir aber überhaupt nicht einverstanden sind ist, dass die Ministerin offensichtlich nicht in der Lage ist, die Vorgänge innerhalb ihres Hauses aufzuklären."