Das rbb-Magazin Kontraste hatte den Krebsmittel-Skandal publik gemacht, Caroline Walter hat ihn recherchiert. Was sie am Donnerstag vom Leiter der Task Force, Ulrich Hagemann, hörte, macht sie fassungslos. Ein Kommentar

Am Donnerstag hat im Brandenburger Landtag der zweite Ausschuss zum Pharmaskandal stattgefunden. Ein Skandal, den wir bei Kontraste aufgedeckt haben. Unfassbar war dabei, was der Leiter der Task Force, Ulrich Hagemann, an Behauptungen in den Raum stellte.