Auch Brandenburg bereitet sich auf mögliche Terroranschläge vor: Bereits im letzten Jahr wurde ein Panzerfahrzeug für solche Einsätze angeschafft, nun gibt es auch ein spezielles Trainingsgelände für die Polizei. Am Donnerstag wurde es in Liebenberg eröffnet.

Brandenburgs Polizisten sollen gezielter für mögliche Anschläge ausgebildet werden. Dafür gibt es jetzt ein neues Ausbildungs- und Trainingszentrum. Am Donnerstag hat die Fachhochschule der Polizei in Liebenberg (Oberhavel) ein Anti-Terror-Trainingsgelände eröffnet. Dort sollen in den nächsten Monaten rund 1.000 Polizisten aus allen Wachen des Landes und die Polizeischüler jeweils zehn Tage lang geschult werden.

So wurden für Trainingszwecke etwa Stände wie auf einem Weihnachtsmarkt aufgestellt. In einer Halle wurde ein Haus nachgebaut, in dem die Polizisten ihre Einsätze üben können. Auch die Versorgung von Schwerverletzten wird trainiert. Denn es könne Situationen geben, in denen kein Notarzt zum Einsatzort kommen könne - etwa weil der Patient unter Beschuss sei, sagte Kommissarin Maja Püschel.

Das Konzept für das neue Trainingszentrum wurde bereits nach dem Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 2002 entwickelt. Bis dahin waren Streifenbeamte angehalten, nur abzusperren, zu sichern und auf Spezialeinheiten zu warten.