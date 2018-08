Dafür sollen jährlich rund 5,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Werner Siegwart Schippel an.

Wenn es brennt, kommt es auf sie an: Das haben die freiwilligen Feuerwehrleute zuletzt bei den Einsätzen bei verheerenden Waldbränden in Brandenburg gezeigt. Doch das Land hat mit Personalmangel zu kämpfen und will jetzt Anreize für mehr freiwilliges Engagement schaffen.

Brandenburg will Brand- und Katastrophenschutz verbessern

Freiwillige Feuerwehrleute in Brandenburg sollen künftig alle zehn Jahre eine einmalige Jubiläumsprämie für ihren Einsatz erhalten. Nach den ersten zehn Jahren sind bislang 500 Euro geplant, nach jeweils weiteren zehn Jahren erhöht sich der Betrag um 250 Euro. Für 50 Jahre im aktiven Freiwilligendienst wären es dann 1.500 Euro, wie Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Potsdam mitteilte.

Die Prämienzahlungen sollen die Attraktivität des Ehrenamtes steigern und damit die Zahl der Einsatzkräfte stabilisieren. Ende 2017 waren nach Angaben des Innenministeriums rund 38.200 Feuerwehrangehörige freiwillig aktiv.

Außerdem soll die Altersgrenze angehoben und die Jugendarbeit gefördert werden. Die Landesregierung will so dem Personalmangel bei den freiwilligen Helfern entgegen treten. Wie wichtig das sei, habe dieser Sommer mit Dürre und Walbränden gezeigt, so der Ministerpräsident. Die Hauptlast solcher Einsätze werde von freiwilligen Helfern getragen.

Zudem sollen sogenannte Kommunalbedienstete mit Feuerwehraufgaben eingeführt werden. Laut Feuerwehrverband könnte so zum Beispiel ein Mitarbeiter der Kommune 70 Prozent seiner Zeit im Bauamt tätig sein und 30 Prozent für die Feuerwehr.

Der Chef des Landesfeuerwehrverbands, Schippel, begrüßte die Maßnahmen. Vor dem Hintergrund großer Herausforderungen wie dem demografischen Wandel müssten in Zukunft aber weitere folgen.