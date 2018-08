Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Freitagvormittag den US-Botschafter Richard Grenell getroffen, der seit Mai im Amt ist. Bei ihrem Besuch im Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam wollten sie unter anderem über die neuesten Ergebnisse der Klimaforschung sprechen. In Potsdam gebe es ein Satellitenprogramm, für das Deutschland und die USA zusammenarbeiten, sagte Woidke dem rbb.

Gerade im Bereich der Wissenschaft seien die Beziehungen zu den USA gut, so Woidke. Auch auf der Schulebene und der kommunalen Ebene habe man sehr viele enge Kontakte und Partnerschaften. Woidke habe sich darüber unterhalten wollen, wie diese Partnerschaften ausgebaut werden können, sagte er im Interview. Auch das schwierige Thema Zölle wollte er ansprechen.