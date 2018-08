Wer darüber hinaus auch einen weiteren Weg in Kauf nimmt, kann die Behördennummer 115 wählen. Dort werden Termine stadtweit vergeben, oft schon für den nächsten Tag, dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um die Ecke sondern am anderen Ende der Stadt. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, und für Innenstaatssekretärin Sabine Smentek (SPD) ist klar, dass die Situation sich in den vergangenen zwei Jahren spürbar verbessert hat: "Wenn wir heute darüber reden, dass man 'nicht ganz in 14 Tagen' und in seinem Wunschbürgeramt und 'nicht ganz' seinen Wunschtermin kriegt, dann sieht man doch schon, dass wir einiges verändert haben." Klar aber sei: Man ist noch nicht fertig.