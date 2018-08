Bundespräsident in der Uckermark

Auf seiner Reise durch ländliche Regionen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Station die Uckermark besucht. Die Menschen dort sorgen sich um Ärztemangel und spärlichen Nahverkehr. Steinmeier will politisches Interesse signalisieren. Von Katja Geulen

Ländlicher Raum: Das klingt nach Traktoren und schöner Natur - und das ist ja auch nicht falsch. Aber es leben auch Menschen dort – wenn auch vergleichsweise nicht allzu viele. Und die haben ihren eigenen Blick auf den ländlichen Raum: "Wir haben wenig Ärzte", erklärt etwa ein Mann. In Templin gebe es keinen Hautarzt.

Neue Industriefirma in Schwedt

"Die Bundespolitik, vielleicht auch teilweise die Landespolitik, hat ländliche Räume vergessen", kritisiert Tabbert. "Man hat sich zu sehr auf die Großstädte fokussiert." Es werde höchste Zeit zu erkennen, dass der ländliche Raum andere Anforderungen stellt und dass er lebenswert ist. "Aber um lebenswert zu bleiben, muss man mehr tun als in der Vergangenheit."

Templin ist eine Kleinstadt in der Uckermark – einigen vielleicht bekannt als Heimat von Angela Merkel. Bürgermeister Detlef Tabbert vergleicht seine Stadt gerne mit München: Die Fläche ist genauso groß, aber es leben hier nur rund 16.000 Menschen.

Eine Frau moniert die Busanbindung: Die Rufbusse für ganz kleine Dörfer seien eine gute Idee – aber sie funktionierten nur mit Anmeldung. "Man muss sich halt immer kümmern", so ihr Fazit. Eine andere Frau beklagt die Abwanderung der jungen Leute. "Die gehen weg, leider."

Die Währung des Bundespräsidenten sei, Aufmerksamkeit zu schaffen. "Deshalb folgen meine Besuche in die ländlichen Regionen der tiefen Überzeugung, dass die Politik sich gerade auch für die ländlichen Räume zu interessieren hat - und dass es uns nicht erlaubt ist, Räume abzuschreiben."

Genau deswegen ist am Freitag der Bundespräsident in der Uckermark - um sich die Herausforderungen dünn besiedelter Regionen vor Ort anzuschauen: "Wir wollen kein Postkartenidyll zeigen, keinen Werbeprospekt füllen, sondern wir wollen einen realistischen Blick gewinnen", betonte Frank-Walter Steinmeier.

So schlimm kann die Mark nicht sein

Für Steinmeier "hoffnungsvolle Zeichen". So würden auch die Schulen ausgelastet, und die Vereine bekämen neue Mitglieder und könnten weiter aktiv sein.

Ein anderes Beispiel, die raren Ressourcen der Uckermark zu bündeln, ist der Kombibus, der neben Fahrgästen auch Waren transportiert. Im kleinen Ort Tantow, direkt an der Grenze zu Polen, hat sich wiederum durch das Schengener Abkommen eine neue Perspektive für das Dorfleben entwickelt: Hier sind in den vergangenen Jahren viele polnische Familien hergezogen.

So besuchte er nach einem Rundgang durch die Stadt auch das örtliche Krankenhaus, wo man sich dem Ärztemangel und den besonderen Bedürfnissen älterer Patienten stellt: Mit einem ambulant-stationären Zentrum sollen Wartezimmer und unnötige Krankenhausaufenthalte gleichzeitig vermieden werden, erklärt Nicole Matthies vom dem Projekt am Sana-Krankenaus. Es gehe darum, die Ressourcen des Krankenhauses und der niedergelassenen Ärzte so zu bündeln, dass eine Versorgung für die Zukunft geschaffen werden kann.

In der Kita "Abenteuerland" sind inzwischen die Hälfte der Kinder polnischer Herkunft - auch eine Erzieherin. Anna Pawlowska, musste allerdings bürokratische Hürden überwinden, bis sie hier arbeiten konnte - trotz vorherigen Studiums in Polen: Ihr Diplom in Deutschland anerkennen zu lassen, sei "wirklich sehr schwer" gewesen, sagt sie.

Nachfragen, intensives Interesse vom Bundespräsidenten und seiner Frau Elke Büdenbender - auch im Gespräch mit Eltern, Ortsbürgermeistern, Feuerwehrleuten und anderen ehrenamtlich Tätigen. Das kommt gut an bei den Mitarbeiterinnen der Tantower Kita. Sie schätzen es sehr, "dass jemand, der nach außen hin so wichtig ist, Interesse an uns und unseren Kindern hat und daran, wie es sich bei uns entwickelt", sagt eine der Frauen.

Im Oktober will Bundespräsident Steinmeier seine "Land in Sicht"-Tour fortsetzen - unter anderem in Sachsen.