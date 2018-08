Für die Bebauung zentraler Grundstücke am ehemaligen Checkpoint Charlie sind jetzt Leitlinien festgelegt worden. Das hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Dienstag bekanntgegeben. Sieben Testentwürfe für die Gestaltung der Kreuzung Friedrichstraße Ecke Zimmerstraße seien angeschaut und diskutiert worden - und daraus sein dann Empfehlungen für den nun folgenden Architekturwettbewerb entwickelt worden. In die Beurteilung ließ das Gremium demnach auch Meinungen aus einem Bürgerforum einfließen.

In der Beratungsrunde waren Architekten, der Senat, die Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg und der Projektentwickler Trockland vertreten, dem die Baugrundstücke gehören. Das Unternehmen will auf den Grundstücken unter anderem ein Hotel errichten.

In den Empfehlungen, wie die Neubauten aussehen sollen, finden sich mehrere Eckpunkte - einer legt die ungefähre Gebäudehöhe fest. "Hier wird die zweifache Blockbebauung ermöglicht, also etwa das Doppelte der Berliner Traufhöhe", sagte Senatssprecherin Petra Rohland am Dienstag rbb|24. In ihrer Mitteilung nennt die Verwaltung eine "Maximalhöhe von 60 Metern".

Ein Nein gab es für die Überbauung oder Teilüberbauung der Straße, die in einem Entwurf vorgeschlagen worden war.

Empfohlen wird, dass die Brandwände der angrenzenden Häuser weiter sichtbar bleiben. Dies war eine Forderung vieler Aktivisten und auch von Architekten in der Debatte um die Gestaltung des Platzes. Die Sichtbarkeit der Brandwände verdeutliche den Einschnitt der einstigen Teilung der Stadt in Sektoren, denn schließlich wurden hier einst Häuser abgerissen für die Errichtung der Grenzabsperrungen und Mauern.

Eine vierte, der zentralen Empfehlungen des Gremiums lautet, so Sprecherin Petra Rohland, dass auf beiden Seiten der Straße auch öffentlicher Raum entstehe. Das in einem der neuen Gebäude geplante Museum soll laut Stadtentwicklungsverwaltung "öffentlichkeitswirksam" gestaltet werden und solle "die Besonderheit des Ortes unterstreichen".

Die Einschätzungen sollen laut Senatsverwaltung jetzt noch ins Reine geschrieben werden und dann für die weitere Planung und Debatte genutzt werden.