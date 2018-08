Die beiden Berliner Politiker Sawsan Chebli (SPD) und Sebastian Czaja (FDP) sehen sich für zwei missverständliche Wortmeldungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz in den sozialen Medien breiter Kritik ausgesetzt. Beide stellten ihre ursprünglichen Tweets nach teilweise harschen Reaktionen mittlerweile klar.

"Wir sind mehr (noch), aber zu still, zu bequem, zu gespalten, zu unorganisiert, zu zaghaft", schrieb Chebli weiter. Später löschte sie den Beitrag und erklärte ihre Wortwahl bei Twitter und Facebook. Sie habe "radikal" im Bekenntnis zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gemeint, erklärte Chebli, die in Berlin Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales ist. "Angesichts der ekelhaften rechten Gewalt möchte ich das Wort nicht weiter verwenden, weil es als gewalttätig verstanden werden könnte." Es dürfe nur eine Gewalt geben, die des Rechtsstaats.

Chebli hatte beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, Rechte würden immer stärker, lauter und radikaler. Zuvor waren in Chemnitz Anhänger rechter Gruppierungen zu Spontandemos aufmarschiert, nachdem am Wochenende ein Mann bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen verschiedener Nationalitäten getötet worden war.

Als Antwort auf die rechten Ausschreitungen der vergangenen Tage plant ein breites Bündnis derweil eine Groß-Demonstration in Berlin. Dazu erwarten die Veranstalter rund 10.000 Teilnehmer. Die Demonstration unter dem Motto "Für eine offene und solidarische Gesellschaft" beginnt am 13. Oktober um 13 Uhr und soll in zwei Marschblöcken vom John-F.-Kennedy-Platz und vom Alexanderplatz zum Platz des 18. März am Brandenburger Tor ziehen.



Eingeladen hat ein Bündnis von mehr als hundert Organisationen von Amnesty International über den Paritätischen Wohlfahrtsverband bis zum Zentralrat der Muslime. Sie sprechen sich gegen Rassismus und Hetze aus und fordern Solidarität statt Ausgrenzung.