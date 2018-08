rbb Video: rbb|24 | 30.08.2018 | Bild: rbb

Tausende bei Demo in Neukölln - Berlin stellt sich gegen Rechts

31.08.18 | 10:42 Uhr

Die Vorfälle in Chemnitz treiben in Berlin die Menschen auf die Straße. Am Donnerstag demonstrierten in Neukölln Tausende gegen Fremdenhass. Am Freitag wird vor der sächsischen Landesvertretung protestiert. Und auch der Regierende Bürgermeister findet deutliche Worte.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat dazu aufgerufen, sich klar gegen Rechts zu positionieren. "Wir lassen uns unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat nicht kaputt machen", erklärte Müller am Freitag in Berlin. Bei der jetzigen Situation sei ein neues "Wir schaffen das" gefordert, sagte Müller dem rbb. Der SPD-Politiker bezog sich dabei auf den Satz der Kanzlerin zu Beginn der Flüchtlingskrise. Müller verurteilte die fremdenfeindlichen Übergriffe in Chemnitz, diese seien Anlass zur großen Sorge.

5.000 kamen zur Demo - 100 waren angemeldet

Einer Demonstration gegen Gewalt und Fremdenhass in Berlin-Neukölln hatten sich am Donnerstagabend nach Polizeiangaben gut 5.000 Menschen angeschlossen - die Veranstalter sprachen sogar von 10.000 - und waren dabei vermutlich selbst überrascht. Angemeldet waren nach Angaben der Polizei nur 100 Teilnehmer. Die Demonstranten zogen vom Hermannplatz über die Sonnenallee zum Rathaus Neukölln. Die Veranstaltung sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Die Berliner Polizei sei mit rund 250 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Man habe zwar von Anfang an mit mehr Teilnehmern als den angemeldeten 100 gerechnet, trotzdem mussten Kräfte nachgefordert werden - vor allem um die Verkehrswege frei zu machen, so die Sprecherin weiter.



Die unter anderem vom Jugendverband der Linkspartei, Solid, organisierte Demonstration richtete sich gegen die Ausschreitungen und Zusammenstöße der vergangenen Tage in Chemnitz und stand unter dem Motto "Ob Chemnitz oder Neukölln: Auf die Straße gegen rechte Gewalt".

Die sächsische Landesvertretung in der Brüderstraße Bild: dpa/Florian Schuh

Kundgebung am Freitag vor der sächsischen Landesvertretung

Am Freitag ist eine Mahnwache mit Kundgebung vor der sächsischen Landesvertretung in Berlin geplant. Die Veranstaltung in der Brüderstraße in Mitte sei von einer Privatperson angemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ab 14 Uhr werden demnach rund 500 Demonstranten erwartet.



Die Initiatoren, Engagierte aus der Berliner Zivilgesellschaft, haben zudem eine Online-Petition "Sachsen! Stopp den Mob" gestartet. Die Liste sei in den ersten 24 Stunden bereits von 25.000 Menschen unterzeichnet worden und werde am Freitag der sächsischen Landesvertretung übergeben.

Am Sonntag war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Ein Iraker und ein Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige Ausländer angriffen.



