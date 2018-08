Ein Jahr in türkischem Gefängnis

Mehr als ein Jahr saß der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis - wegen angeblicher "Terrorpropaganda". Dafür verlangt der Journalist nach Angaben von "Reporter ohne Grenzen" jetzt Schadenersatz.

Deniz Yücel klagt einer Journalistenorganisation zufolge auf Entschädigung für seine Inhaftierung in der Türkei. Wie die türkische Abteilung von "Reporter ohne Grenzen" am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, verlangt der deutsch-türkische Journalist eine Million Lira Schadenersatz für seine "unrechtmäßige Inhaftierung". Das sind umgerechnet rund 130.000 Euro.

Laut "Reporter ohne Grenzen" beginnt dazu am 25. September in Istanbul ein Verfahren; Yücel werde von seinem Anwalt Veysel Ok vertreten.