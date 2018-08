Wenn die Mitglieder des Vereins "Projekt Habula" aus Velten im Drachenboot sitzen und rudern, wirkt es auf den ersten Blick, als handele es sich um einen Sportverein wie viele andere. In ihren Youtube-Videos präsentieren sich die Mitglieder von "Projekt Habula" aus dem Landkreis Oberhavel als die netten Nachbarn von nebenan. Sie zeigen sich bei Festen mit Grill und Kindern gesellig, menschenfreundlich, familiär.

Doch schaut man genauer hin, wird die rechte Gesinnung hinter dem Verein deutlich. So zeigen etwa Youtube-Videos die Verbindung von Freizeitspaß und politischer Agitation: Zwischen Bildern paddelnder Männer sind in Frakturschrift Parolen wie "Kraft", "Gemeinschaft", "Kampf" und "Sieg" geschnitten. Außerdem sind zu entdecken: die Huldigung der rechtsextremen Kultband Lunikoff Verschwörung, ein Aufruf zur Rettung Europas vor der "Flüchtlingsflut", die Erinnerung an die Gründung der ersten NSDAP-Ortsgruppen in Berlin und Brandenburg 1922 – und ebenfalls auf einem T-Shirt: das Gipfelstürmer-Motiv des Neonazi-Kampfsportlabels "Black Legion" aus Cottbus.