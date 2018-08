Brandenburg will vor allem Landwirten mit Tieren helfen

Brandenburg will die von Dürre geschädigten Landwirte unterstützen. Vor allem tierhaltende Betriebe sollen Geld bekommen, sagte Ministerpräsident Woidke am Mittwoch. Die Landesregierung will zudem auf Bundesebene eine Initiative für Risikorücklagen starten.