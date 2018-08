An diesem Mittwoch ist der sogenannte Erdüberlastungstag. Aus diesem Grund haben Umweltschützer in Berlin für eine Kehrtwende in der Lebens- und Wirtschaftsweise demonstriert. Vor dem Brandenburger Tor wurde unter dem Motto "Ausgepresst! Was bleibt für die Zukunft?" die Erde symbolisch von jungen Aktivisten mit Hilfe von Orangen "ausgequetscht".

Der Erdüberlastungstag oder "Earth Overshoot Day" beschreibt rein rechnerisch den Zeitpunkt im Jahr, an dem die natürlichen Ressourcen in so großem Umfang verbraucht sind, dass sie sich in der verbleibenden Zeit nicht mehr regenerieren können. Er fiel dieses Jahr auf den 1. August und fand damit einen Tag früher statt als noch 2017. Um ihren Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken, bräuchte die Weltbevölkerung 1,7 Planeten, argumentieren die Umweltschützer. Würden alle Länder so haushalten wie Deutschland, wären sogar drei Erden nötig, hieß es.



Sendung: Inforadio, 01.08.2018, 12.40 Uhr