Neuregelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge - "Null ist die Hoffnung nicht, es wird nur sehr lange dauern"

04.08.18 | 12:49 Uhr

Anfang August ist ein neues Gesetz zum Familiennachzug für Flüchtlinge in Kraft getreten. Doch Beratungsstellen kritisieren, die Entscheidungskriterien seien nicht transparent. Klar scheint nur, dass Betroffene Geduld brauchen. Von Anne Winter

Es ist lediglich eine Handvoll Demonstranten, die sich vor dem Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte versammelt haben, um gegen das neue Gesetz zum Familiennachzug zu protestieren. Sie halten ein Transparent mit der Aufschrift "Familienleben für alle" hoch. Zwischen zwei dicken Bäumen baumeln Informationen zu der Regelung an Geschenkbändern. Niemand weiß so recht, wie es jetzt weitergeht. Auch unter den Geflüchteten die zur offenen Sprechstunde ins Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten (BBZ) in Moabit gekommen sind, ist die Verunsicherung groß. Alle, die sich heute - eine Woche vor Inkrafttreten der neuen Regelung am 1. August - hier Hilfe erhoffen, haben beim Projekt "Beratung zum Familiennachzug" bereits eine Akte.

Nur für zwei von vier Kindern Termine gebucht

So wie Bashar aus Homs. Seine Frau und vier Kinder möchte der Familienvater nachholen. Vor einem Jahr seien aber nur für zwei Kinder Termine bei der Botschaft in Beirut gebucht worden, stellt Beraterin Cana Mungan fest. Sein 14-jähriger Sohn, mit dem er nach Deutschland geflohen war, habe es ohne seine Mutter nicht ausgehalten und sei vor einem Jahr nach Syrien zurückgegangen, erklärt der Mann. Außerdem habe seine Frau vor drei Monaten ein weiteres Kind geboren. Dann bräuchte sie für die Terminbuchung für die beiden Kinder eine Kopie der Reisepässe, erklärt Juristin Mungang: "Sie werden womöglich in den kommenden Monaten eine E-Mail von der IOM bekommen." Also von der Internationalen Organisation für Migration.

Zehntausende Anträge in Region um Syrien

Viele Syrer haben ihren Antrag auf Familiennachzug schon vor mehr als einem Jahr gestellt. 28.000 Terminanfragen für ein Visum liegen in den Auslandsvertretungen der Region rund um Syrien bereits vor, davon 22.100 in Beirut. Um die Botschaften zu entlasten, kontrolliert die IOM vor dem Vorsprache-Termin die Unterlagen der Antragsteller auf Vollständigkeit. Nur Ehepartner, minderjährige Kinder oder die Eltern von Minderjährigen dürfen nachziehen. Die Botschaft überprüft Identität und Verwandtschaftsbeziehung und reicht die Visumsanträge dann an die Ausländerbehörden in Deutschland weiter. Ist der Antragsteller straffällig geworden, wird der Familiennachzug abgelehnt. Integrationsleistungen können dagegen die Chancen erhöhen – z.B. Deutschkenntnisse, eine Arbeit und eine Wohnung.

Verwaltungsverereinbarung nicht veröffentlicht

Das letzte Wort hat das Bundesverwaltungsamt – hier werden die humanitären Gründe gewichtet – die Dauer der Trennung, das Kindeswohl, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit der Angehörigen oder ob ihnen in Syrien Gefahr für Leib und Leben droht. Die dringlichsten Fälle werden für das Kontingent von monatlich 1.000 Personen ausgewählt.

Den genauen Ablauf soll eine Verwaltungsvereinbarung regeln. Die ist allerdings nur für den internen Gebrauch der Behörden und wird nicht veröffentlicht. Auch die Beratungsstellen wüssten nicht, was drin steht, kritisiert Cana Mungan: "Wir würden auch gerne wissen, wie oder nach welchen Maßstäben die Behörden entscheiden sollen. Es müsse ja eine bundesweite Regelung dazu geben, so Mungan. "Es kann ja nicht sein, dass das in der Entscheidungshoheit eines einzelnen Beamten liegt. Das muss ja kontrolliert werden."

Rückkehr nach Syrien ausgeschlossen

Auf jeden Fall werden die Geflüchteten mit subsidiärem Schutz wohl noch wesentlich länger auf ihre Familie warten als die anerkannten Flüchtlinge – auch da zögen sich die Verfahren meist über ein Jahr hin, sagt die Juristin. Nizar Alawar hat in Syrien an Demonstrationen gegen das Regime teilgenommen, eine Rückkehr ist für ihn ausgeschlossen. Deshalb hat er gegen seinen subsidiären Schutzstatus Klage eingereicht. Er will die volle Anerkennung als Flüchtling. Dann hätte er einen Rechtsanspruch darauf, Frau und Kind nachzuholen. Als er nach Deutschland flüchtete, war seine Tochter gerade erst geboren – nun ist sie drei Jahre alt und kennt ihren Vater nur vom Handy: "Meine Tochter ist jetzt in der Kita und fragt immer: 'Wo ist mein Vater?' Das bricht mein Herz, weil ich nicht zurück kann", sagt Alawar. Bis jetzt gebe es keine Entscheidung der Gerichte in Berlin, ob er als Flüchtling anerkannt wird.

Kein Rechtsanspruch

Alles sei so kompliziert und undurchsichtig, klagt der Syrer. Sein Landsmann Bashar hat sich die Ausführungen von Beraterin Cana Mungan geduldig angehört – aber was soll er damit anfangen, fragt er. Eigentlich will er nur wissen, ob er sich überhaupt Hoffnungen machen kann. Einen Rechtsanspruch darauf hat er nicht, erklärt Cana Mungan. Aber wenn er jetzt keinen Antrag stelle, gebe es gar keine Chance: "Also, null ist ja die Hoffnung nicht, es wird nur sehr lange dauern." Bis dahin sei er ja Rentner, meint der Familienvater resigniert – dann sei es vielleicht besser, er würde nach Syrien zurückgehen.