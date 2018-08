Immer mehr Geflüchtete in Brandenburg sind in Arbeit

Siebenmal so viele Geflüchtete wie vor drei Jahren sind in Brandenburg in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Brandenburgs Regierungsschef Woidke wertet das als Erfolg - mit einem verbesserten Aufenthaltsrecht könne aber noch mehr gehen, meint er.

3.500 Geflüchtete gehen in Brandenburg einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach, das sind siebenmal so viele wie noch vor drei Jahren. Dazu kommen 800 in geringfügiger Beschäftigung. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Montag bei VW in Ludwigsfelde mit. Erfasst wurden für die Statistik die acht wichtigsten Herkunftsländer, aus denen die überwältigende Mehrheit der Flüchtlinge kommt.

"Wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Denn die Integration ist auch eine Chance für unsere Gesellschaft" sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), zu den Zahlen. Insgesamt bescheinigte er eine "gute Zwischenbilanz".