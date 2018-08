Offiziell spreche sich die Landesregierung gegen sogenannten Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen - kurz Ankerzentren - aus, so Ivana Domazet vom Flüchtlingsrat am Montag im rbb. Doch faktisch entspreche die Situation in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree), Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) und Wünsdorf (Teltow-Fläming) längst dem Konzept von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Der Flüchtlingsrat Brandenburg hat die Bedingungen in den zentralen Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes kritisiert: Die Einrichtungen seien abgelegen, isolierten die Menschen und es fehle an Beratung.

Für Geflüchtete in Brandenburg habe die "Isolation, die in den Ankerzentren strukturell angelegt ist, - durch die entlegene Lage, die fehlende Beratung" schon jetzt Auswirkungen, sagte Domazet. Es fehle der Zugang zu unterstützenden Strukturen. Im Ergebnis sei es in vielen Bereichen für die Flüchtlinge bereits jetzt schon oft so, dass sie ihre Rechte in Verfahren nicht wahrnehmen könnten.

Die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung beschlossenen Einrichtungen sollen Asylverfahren bündeln und beschleunigen. Die Wartezeit für die Betroffenen soll maximal 18 Monate betragen. Im bayerischen Donauwörth wurde die erste solche Einrichtung jetzt eröffnet.