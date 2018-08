Sie war sein bisher größter Erfolg: "Wir sind mit Abstand – und zwar mit circa zehn Prozent Abstand zum nächsten Mitbewerber – die deutlich stärkste Kraft im Brandenburger Landtag", erklärte er damals siegesbewusst. 31,9 Prozent nimmt die SPD mit, die Welt im roten Brandenburg ist noch in Ordnung – und Woidke feiert: "Jetzt will ich endlich Mal ein Bier trinken."

Seit genau fünf Jahren, Stichtag 28. August 2018, ist Dietmar Woidke SPD-Ministerpräsident in Brandenburg. Und schon seit einiger Zeit, läuft es nicht mehr so richtig gut für ihn. Als ihm im letzten Jahr einmal mehr sein Herzensprojekt, die Kreisgebietsreform, zerpflückt wird, stellt Dietmar Woidke klar: "Ich bin der Chef". Das ist er – und zwar seit dem Rücktritt seines Vorgängers Matthias Platzeck im Jahr 2013 und der Landtagswahl ein Jahr später.

Woidke will in Cottbus mehr Polizei einsetzen

In den Umfragen aber geht es bergab. Inzwischen liefert sich die ehemalige Brandenburgpartei SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit CDU und AfD bei 20 plus x Prozent.

Woidke kann sich in fünf Amtsjahren auf Erfolge berufen: Ob die boomende Wirtschaft mit seiner Person zu tun hat – egal. Es gibt wieder mehr Lehrer, mehr Polizisten, das letzte Kita-Jahr ist kostenlos und er ist der erste, der versteht, dass Spitzenpolitiker im Aufsichtsrat des BER nichts zu suchen haben: "Die Koalition wird mit Nachdruck für eine schnellstmögliche Fertigstellung des BER eintreten", so Woidke.

Ende Oktober 2017 folgt dann der Tiefpunkt in Woidkes Karriere. Nach massiver Kritik, zuletzt auch aus den eigenen Reihen, bläst er in einer improvisierten Pressekonferenz seine Kreisgebietsreform ab "aus Verantwortung für dieses Land, weil wir gut beraten sind, das Land zusammenzuhalten."



Hätte es zu dieser Zeit einen Königsmörder gegeben, wäre das Woidkes Ende gewesen. Doch in Brandenburgs SPD gibt es niemanden neben Woidke. Zweimal schmeißt er seinen Regierungssprecher raus, entlässt den Chef der Staatskanzlei, seine Generalsekretärin tritt zurück wegen der Kreisgebietsreform. Drei Minister verlassen ihn, zuletzt sein Wirtschaftsminister Gerber aus persönlichen Gründen. "Wir werden uns die nötige Zeit nehmen, um einen Nachfolger, eine Nachfolgerin zu finden", erklärt Woidke. Deutlich wird: Es gibt nicht viele politische Talente in seiner SPD.