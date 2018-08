Friedhof K. Donnerstag, 09.08.2018 | 17:26 Uhr

"Rücktritt wäre Flucht vor Verantwortung" - oder auch eine Begründung, weiter so an seinem Sessel kleben zu bleiben.

Ich glaube, dieses Verhalten, und das wäre schon die dritte Affäre, die sie versucht auszusitzen, lässt das Vertrauen der Bürger in die Politik Schaden nehmen. Woidke sollte ein Machtwort sprechen und diese Person aus dem Amt jagen, um nicht weiter die Demokratie zu beschädigen.

Ich werde wohl miterleben, dass das der AfD Aufwind geben wird.

Leider macht Woidke alles mit seinem politischen Zögern, endliche politische Konsequenzen zu ziehen, kaputt, was Platzek und Stolpe für Brandenburg, für die SPD aufgebaut haben.

Kein Wunder also, dass die CDU und die AfD in der Wählergunst steigen.