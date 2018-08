Bild: imago stock&people

Gewerkschaft kritisiert Personalpolitik des Berliner Senats - Die meisten neuen Lehrer sind ohne Lehramtsstudium

15.08.18 | 18:22

Am Donnerstag will sich Bildungsministerin Scheeres zur Situation an den Berliner Schulen zum Schuljahresbeginn äußern. Die meisten der anfänglich über 3.000 offenen Stellen sind wohl mittlerweile besetzt - allerdings nicht nur mit regulären Laufbahnbewerbern.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Einstellungspraxis an Berliner Schulen gerügt: Nur gut ein Drittel der 2.700 zum neuen Schuljahr eingestellten Lehrer hätten ein abgeschlossenes Lehramtsstudium absolviert, sagte GEW-Landeschef Tom Erdmann am Mittwoch. Das gehe aus Zahlen der bezirklichen Schulpersonalräte hervor.



Demnach würden ab nächster Woche in Berlins Schulen neben 1.000 regulären sogenannten Laufbahnbewerbern etwa 750 Quereinsteiger und mehr als 900 Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung unterrichten, also ohne Zweites Staatsexamen oder. Letztere erhielten zumeist befristete Arbeitsverträge. Nach Einschätzung der GEW hat sich die Personalsituation an den Schulen damit im neuen Schuljahr weiter verschlechtert.



Im bevorstehenden Wintersemester bieten die Berliner Universitäten deutlich mehr Plätze für Studienanfänger, die Lehrer werden wollen. Insgesamt stünden 3.150 Studienplätze in Fächern mit Bezug zum Lehramt bereit, rund 600 mehr als im vergangenen Wintersemester. Das teilte die Senatskanzlei am Mittwoch mit. Wie viele Interessenten sich tatsächlich in dem Bereich einschreiben, soll Mitte Oktober feststehen. Der Trend sei zuletzt positiv gewesen. Angesichts des Lehrermangels in Berlin hatten das Land und die Universitäten vereinbart, die Zahl der entsprechenden Absolventen auf 2.000 pro Jahr zu verdoppeln. Um dieses Ziel umzusetzen, sind auch mehr Ausbilder für Lehrer an den Universitäten nötig. 28 zusätzliche Professuren und mehr als 130 weitere wissenschaftliche Stellen sind laut Angaben an der Humboldt-Universität, der Freien Universität und der Technischen Universität geplant. Angaben zum Ausbau der Kapazitäten an der Universität der Künste lagen zunächst nicht vor.