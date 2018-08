Berlinerin Berlin Mittwoch, 29.08.2018 | 14:51 Uhr

Super Idee! So lange grün, dass man auch wirklich die Straße überqueren kann - äh - war das nicht selbstverständlich? Soll ich bei neu-rot dann umkehren oder mich auf die Straße legen? Und ja, Leihräder auf die Straße schmeißen wäre mir am liebsten :-) das dezimiert deren Aufkommen gewaltig.



Und dann noch: Elektroräder nur mit Nummernschild und auf der Straße! Und mit Moffa-Führerschein! Die alten Leute, die so ein Ding nicht beherrschen, an Ampeln das Bremsen nicht schaffen, aber andere dann anpöbeln - davon habe ich langsam auch genug! Früher fuhren die so ein Elektromobil, die sind nicht schnell. Jetzt donnern sie mit einem Mopped an Dir vorbei! Ohne Pappe, selbstredend.



Gegenläufig Radelnde sollte man auch vom Sattel holen dürfen - eine Berliner Unart wie das Zweite-Reihe-Parken.



Wird aber vom OA ja alles geduldet...