Der Berliner Senat will die Dachbegrünung in der Stadt stärker fördern. Ein entsprechendes Programm gehe im kommenden Jahr an den Start, sagte die Sprecherin der Umweltverwaltung, Dorothee Winden, am Donnerstag dem rbb. "Mit dem '1.000 grüne Dächer'-Programm wollen wir die Zahl der Gründächer in Berlin noch einmal deutlich erhöhen."