2.700 neue Lehrer wurden für das neue Schuljahr eingestellt, darunter viele Quereinsteiger. 90 weitere Stellen sollen als Puffer nachbesetzt werden. An einer Grundschule in Spandau werden sie schon dringend gebraucht. Von Kirsten Buchmann

Zum neuen Schuljahr fehlen der Carl-Schurz-Schule in Spandau-Hakenfelde zwei Lehrerinnen. Für Schulleiterin Constanze Rosengart ist das eine Überraschung: "Eine Kollegin hat mir abgesagt. Die hat offensichtlich ein anderes Angebot bekommen über die Ferien." Und noch eine weitere Kollegin kann kurzfristig nicht unterrichten: Sie sei in Elternzeit, da sie ein Kind adoptiert habe. Insgesamt sind an der Grundschule daher momentan 23 Unterrichtstunden pro Woche offen.

Immer wieder hat ihre Schule Bedarf an neuen Kollegen. Denn die Schülerzahl habe sich in den vergangen beiden Jahren fast verdoppelt. Weil in der Umgebung ihrer Schule mehr Familien zuziehen, erwartet Rektorin Rosengart auch in Zukunft steigende Anmeldezahlen. "Wir haben hier relativ viele Neubauprojekte. Es ist zwar auch eine neue Grundschule geplant, aber die Kinder, die bis dahin herziehen, werden an unsere Schule kommen."

Damit sich die Situation entspannt, hoffen auch die Lehrer an der Carl-Schurz-Schule auf neue Kollegen. Klassenlehrerin Alexandra Ludwig ist in der jetzigen Situation gerne bereit, Quereinsteiger zu unterstützen, die keine pädagogische Ausbildung haben. "Ich denke, dass jeder mal fragt. Auch ausgebildete Lehrer wissen nicht alles. Man muss sich immer irgendwie helfen lassen."

Auch wenn mehr Quereinsteiger mehr Nachfragen bedeuten sollten, ist es ihr wichtig, dass genügend Kollegen da sind.