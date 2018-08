Bild: dpa/Ulrich Baumgarten

Fachfremder Unterricht an Berliner Grundschulen - Wenn der Mathelehrer eigentlich Kunstlehrer ist

15.08.18 | 06:30 Uhr

Berlin braucht Lehrer - wie dringend die Lage ist, zeigen neue Zahlen des Senats. Demnach wird Unterricht in Kernfächern wie Mathe, Deutsch oder Englisch an Grundschulen immer öfter von fachfremden Lehrkräften erteilt. Von Sebastian Schöbel



Der Lehrermangel an Berliner Schulen beschäftigt seit Monaten die Politik. Auch zum Start des neuen Schuljahres fehlen wieder hunderte Pädagogen. Zu spüren bekommen das offenbar vor allem Grundschüler: In Kernfächern wie Deutsch, Mathematik oder Englisch werden sie immer öfter von fachfremden Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der AfD hervor. Fachfremd sind Lehrkräfte, die zwar über die nötige pädagogische Ausbildung verfügen, das jeweilige Fach, das sie unterrichten, aber nicht studiert haben. Sie müssen sich dann selbstständig und mit viel Mehraufwand selber inhaltlich vorbereiten.



Mangel vor allem im Westen der Stadt

Die aktuellsten Daten dazu stammen vom 1. November 2017. Demnach wurden zum Beispiel an den Grundschulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 41 Prozent des Deutschunterrichts von fachfremden Lehrkräften erteilt. In Mitte waren es knapp 40 Prozent der Deutschstunden, in Steglitz-Zehlendorf 37 Prozent. Auch Englischlehrer scheinen an den Grundschulen knapp zu sein: In Mitte, Neukölln und Steglitz-Zehlendorf mussten die Schulleitungen bei über 30 Prozent der Unterrichtsstunden auf fachfremdes Lehrpersonal zurückgreifen. Noch deutlicher ist der Mangel offenbar in Naturwissenschaften und Mathematik. Laut Senatsbildungsverwaltung wurde an den Grundschulen in Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf über die Hälfte des Mathematikunterrichts von fachfremden Lehrerinnen und Lehrern erteilt. Bei den Naturwissenschaften lag der Anteil in drei Bezirken, darunter erneut Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg, ebenfalls bei über 50 Prozent.



Fachfremder Unterricht an Berliner Grundschulen (Anteilig an Gesamtunterricht, in Prozent)

Kunst kann jeder... irgendwie

Die Daten des Senats lesen sich wie eine Landkarte des Lehrermangels an Berliner Grundschulen. Und sie enthüllen, dass in einem Fach offenbar besonders häufig kein speziell ausgebildetes Personal vor den Schülerinnen und Schülern ist: Kunst. Hier wird der Kunstunterricht in acht von zwölf Bezirken mehrheitlich von Lehrern unterrichtet, die das Fach gar nicht studiert haben. In Spandau und Reinickendorf betraf das gut 70 Prozent aller erteilen Stunden. "Es geht hier de facto um verschleierten Unterrichtsausfall", sagt der schulpolitische Sprecher der AfD, Franz Kerker, der die Anfrage an den Senat gestellt hatte. "In der Regel kann ein fachfremder Vertretungslehrer niemals eine Fachkraft ersetzen." Wichtiger Unterrichtsstoff werde dadurch nicht vermittelt. Kerker fordert, dass er Senat den Lehrerbedarf der Bezirke deckt. Am Donnerstag berichtet Bildungssenatorin Sandra Scheeres, wie viele Lehrerinnen und Lehrer im neuen Schuljahr fehlen werden.



Ein Ländervergleich von Viertklässlern hatte Ende 2017 ergeben, dass ein Fünftel der Schüler in Berlin die Mindeststandards beim Lesen verfehlen. Bei der Rechtschreibung war es sogar ein Drittel. Mit den Anforderungen in Mathematik kam demnach etwa jeder vierte Berliner Grundschüler nicht klar. Im Vergleich zu anderen Bundesländern lag Berlin damit fast durchgehend auf dem vorletzten Platz und signifikant unter dem Bundesdurchschnitt.