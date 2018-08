Demonstration am Samstag in Berlin

Zum mittlerweile 22. Mal zieht am Samstag wieder die Hanfparade durch Berlin. Die Demonstration beginnt um 12.00 Uhr am Neptunbrunnen in unmittelbarer Nähe zum S+U Bahnhof Alexanderplatz. " Aufklärung statt Verbote " lautet das diesjährige Motto der Demonstration, zu der etwa 10.000 Teilnehmer erwartet werden. Im vergangenen Jahr waren es mit etwa 2.000 Demonstranten deutlich weniger . Angekündigt sind unter anderem Reden von Politikern der Grünen und Linken, von Aktivisten und Patienten sowie ein Musikprogramm.

Auch mit Blick auf Cannabis als Medizin sieht Martin Steldinger noch Handlungsbedarf. Etwa wenn es darum gehe, sich bei einer Kontrolle der Polizei als Patient kenntlich zu machen, der beispielsweise Cannabis-Blüten besitzen und konsumieren darf. Spezielle Ausweise, wie sie etwa Opioid-Patienten zum Vermeiden von Missverständnissen hätten, gebe es bisher nicht, sagte er. Seit März 2017 ist es gesetzlich möglich, dass Patienten in Deutschland im Einzelfall Cannabis auf Rezept bekommen - zuvor waren Ausnahmegenehmigungen nötig. Grundsätzlich sprach Steldinger von einem wachsenden Interesse an dem Thema auch bei älteren Menschen, befeuert durch diese Debatte. Bislang gilt die Schmerztherapie als einer der größten Anwendungsbereiche. Allerdings halten renommierte Wissenschaftler Cannabis nur selten für eine Alternative zur bewährten Therapie, die Studienlage ist sehr dünn.

Den Veranstaltern zufolge ist die Hanfparade die bundesweit größte Demo für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Berlin gilt als Kiffer-Hauptstadt. Anders als in vielen anderen Bundesländern darf man bis zu 15 Gramm Cannabis in der Regel straffrei besitzen.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU) warnt hingegen vor einer Verharmlosung. Die Dauerdebatte um die Legalisierung der Droge "führt in die falsche Richtung", sagte sie im Juni. "Sie suggeriert gerade den Jüngeren, Cannabis sei eine ungefährliche Substanz - das ist schlicht und einfach falsch." Heutiges Cannabis habe mit der vergleichsweise schwachen Droge von vor 20 Jahren wenig gemein.



Der Cannabiskonsum bei jungen Deutschen ist in den vergangenen Jahren gestiegen - vor allem bei Männern. Nach einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) von Mitte Juni gaben 16,8 Prozent der 18- bis 25-Jährigen an, in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Cannabis genommen zu haben. Im Jahr 2008 waren es noch 11,6 Prozent.



BZgA-Leiterin Heidrun Thaiss warnte, Cannabis könne die Gehirnentwicklung beeinträchtigen und zu Persönlichkeitsstörungen führen - insbesondere, wenn bereits in jungen Jahren regelmäßig konsumiert werde.